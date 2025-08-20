Леон Бэйли получил мышечную травму во время своей первой тренировки в Тригории под руководством Джан Пьеро Гасперини. Как сообщает Il Messaggero, предварительные тесты выявили проблему, которая может вывести его из строя примерно на три недели.

Это серьезный удар для Гасперини, который рассчитывал на новичка, чтобы усилить свои атакующие возможности перед первыми официальными матчами сезона. По словам инсайдера Филиппо Бьяфоры, игрок вернется после перерыва на матчи сборных.

Завтра Бэйли пройдет дополнительные обследования, необходимые для более точного определения степени мышечной травмы и времени восстановления. Однако есть основания полагать, что бывший игрок Астон Виллы пропустит как минимум два матча: первый матч Серии А против Болоньи и следующий – против Пизы.

