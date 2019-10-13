Звездный новичок Наполи получил "леща" от арбитра – курьезное видео

Нападающий Наполи Ирвинг Лосано попал в курьезный эпизод во время матча Лиги наций КОНКАКАФ против Бермуды.

Звезда мексиканского футбола получила "на орехи" от главного арбитра матча Генри Бехарано из Коста-Рики.

Лосано стал первым мексиканцем, который смог забить в Серии А

В начале игры Лосано пытался обыграть нескольких соперников, однако нарвался на фол. Эмоциональные протесты Чуки быстро успокоил рефери, который подбежал к звездному мексиканцу и нечаянно прописал ему "леща".

Отметим, что сборная Мексики на выезде разгромила Бермуды – 5:1, а Лосано записал в свой актив гол и результативный пас.

Твіттеріада. Кандидат у збірну України піддався чарам гарячої аргентинки, або Чи думав Луческу про Динамо та Карпати