Ардон Яшари получил травму на тренировке во время утренней сессии. Как сказал главный тренер "россонери" Макс Аллегри, Яшари столкнулся с Сантьяго Хименесом. Sky Sport Italia і SportItalia информируют, что Яшари получил травму малоберцовой кости, и есть опасения, что травма "серьезная". При этом SportItalia утверждает, что игрок мог сломать кость.

Довбик до сих пор сохраняет шансы сменить клуб – гранд бросился за украинцем, громкое завершение трансферного окна

Согласно Gazzetta dello Sport, полузащитник выбыл минимум на два месяца, хотя ситуация прояснится после того, как игрок пройдет дополнительное медицинское обследование.

На данный момент швейцарский игрок стал самым дорогим приобретением в Серии А в летнее трансферное окно после его перехода из Брюгге в начале августа за 37 миллионов евро.

Довбик оказался за спиной конкурента с давней болезнью, рождение украинского ван Перси