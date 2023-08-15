Манчестер Юнайтед минимально обыграл Вулверхэмптон в матче первого тура нового сезона английской Премьер-лиги (1:0)

Cэйвы Онана и гол имени защитников в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:0

Однако игра запомнилась скандальным эпизодом уже в концовке встречи – голкипер "красных дьяволов" Андре Онана протаранил форварда гостей Сашу Калайджича, но рефери Саймон Хупер не отреагировал. Инцидент расследовали рефери, ответственные за VAR. Однако они не рекомендовали рефери смотреть повтор. Сам Хупер дал желтую карточку горячо протестующему тренеру "волков" Гарри О'Нилу.

Неправомерность действий бригады арбитров признал даже член английской коллегии судей. Об этом пишет PGMOL.

"Я говорил с Джоном Моссом. Он извинился перед нами. Он сказал, что это была грубая ошибка, и мы заслужили пенальти. Он не мог поверить, что арбитр VAR не вмешался в ситуацию", – сказал О'Нил в комментарии клубной пресс-службе.

Манчестер Юнайтед выстрадал победу над Вулверхэмптоном – дуэт защитников, Онана и чудо-промах принесли очки