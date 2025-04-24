Руководство "зелено-белых" рассматривает вариант с арендой игрока в Рух, сообщает журналист Виктор Вацко.

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Вингер молодежной сборной Украины присоединился к Карпатам зимой, однако из-за травмы пропустил почти всю подготовку ко второй части сезона. Главный тренер львовского клуба Владислав Лупашко пока не рассчитывает на Квасницу как на игрока основного состава, что не устраивает самого футболиста, который имеет серьезные амбиции.

В нынешнем сезоне Илья Квасница сыграл всего 14 минут за Карпаты в трех играх. В первой части сезона он выступал за Рух, где провел 18 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

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