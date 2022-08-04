"Хотел знать, какие номера свободны. Разговаривая с менеджером команды, он назвал мне некоторые номера, но не сказал о 26-м. Я спросил этот номер, он мне ответил, что Терри оставил этот номер в 2017-м, с тех пор никто не брал его. Поэтому я спросил себя: "Его вывели из оборота или просто никто не хотел брать?"

Челси официально объявил о подписании Кулибали

Я очень хорошо знаю Дзолу. Разговаривал с ним, он рассказал мне об истории Челси. Я должен знать все, когда еду куда-то, поэтому задал ему много вопросов о клубе, структуре, болельщиках. Тогда я спросил у него номер Терри, потому что хотел спросить его о футболке.

Когда я позвонил по телефону Джону, он не поверил, что это я. Подумал, что это шутка. Поэтому он положил трубку и позвонил менеджеру команды, чтобы спросить, действительно ли я. Уже после я почтительно попросил Терри взять его игровой номер. Знаю, что это число очень важно для него. Это также очень важное число для меня, потому что я взял его, когда перешел в Наполи. Хотел играть под этим номером и здесь.

Когда Терри сказал мне "да", я был очень счастлив, потому что я знаю, что он сделал для клуба, болельщиков, города. Поэтому я знал, что важно сначала спросить его, потому что не хочу пренебрежительно относиться к легенде клуба", – поделился Кулибали в интервью официальному сайту Челси.

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