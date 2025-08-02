Бывшая звезда сборной Италии может пропустить матч против Довбика
18:06 - Читати українською
Вингер Болоньи Федерико Бернардески получил растяжение колена.
Федерико Бернардески получил растяжение правого колена и может пропустить матч 1-го тура Серии А против Ромы, который состоится 23 августа в Риме на Олимпико. Бернардески получил травму во время вчерашнего товарищеского матча, информирует официальный сайт Болоньи.
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Бывший игрок сборной Италии в ближайшие дни пройдет терапию, после чего приступит к индивидуальным тренировкам. Срок его восстановления оценивается приблизительно в три недели.
Напомним, 31-летний Бернардески вернулся в Серию А после того, как с 2022 года играл в Канаде за Торонто.
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