Маркус Рашфорд официально стал игроком Барселоны – Англичанин присоединился на правах годичной аренды с опцией выкупа летом 2026 года за 35 миллионов евро. 27-летний нападающий, который потерял место в Манчестер Юнайтед и вторую половину прошлого сезона провел в Астон Вилле, надеется возродить карьеру в Ла Лиге.

Барселона официально объявила о переходе Рашфорда

В разговоре с прессой Рашфорд отдельно отметил таланта своего нового партнера – Ламина Ямаля.

"Он очень особенный талант. В прошлом сезоне он, по моему мнению, был одним из ведущих игроков мира – если не лучшим. Все хотят играть с лучшими, и в этом составе много талантливых ребят. Я счастлив и нетерпеливо жду, когда выйду с ними на поле. Возможно, я смогу им помочь, и точно – они помогут мне. Это будет интересно", – цитирует Рашфорда GOAL.

Форвард также поделился своими ожиданиями от нового этапа карьеры: "Я знаю себя – моя самая сильная черта заключается в том, что я умею адаптироваться к обстоятельствам на поле, особенно во время игры. У меня нет страха. Думаю, со временем все станет на свои места. Я стремлюсь как можно быстрее заиграть и показать свои сильные стороны. Хочу также лучше понять клуб, фанатов, культуру – мне интересно все, не только игра".

Рашфорд дебютировал за Манчестер Юнайтед в 2016 году в возрасте 18 лет. Всего он провел 426 матчей и забил 138 голов, но потерял форму и постепенно выпал из планов Рубена Аморима, что привело к смене клуба.

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