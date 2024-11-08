Победа Галатасарая над Тоттенхэмом в Лиге Европы была омрачена повреждением Мауро Икарди.

"Львы" ярко перестреляли клуб АПЛ со счетом 3:2, но потеряли звездного форварда до конца сезона.

Неймар получил новую травму – звезда АПЛ оформил хет-трик в матче азиатской ЛЧ

На 81-й минуте матча Икарди выполнил ускорение и упал на газон без всякого сопротивления соперника. Форвард Галатасарая сразу схватился за колено, а обследование подтвердило худшие опасения – разрыв "крестов" и повреждение мениска. 31-летнему аргентинцу предстоит операция и длительное восстановление.

Напомним, 21 января Галатасарай будет соперником Динамо в 7-м туре основного этапа ЛЕ. Икарди в нынешнем сезоне успел провести 14 матчей, оформив 6 голов и 2 ассиста.

Лига Европы: Тоттенхэм пострадал от Осимхена, команда Йовичевича пропустила два мяча за 40 секунд