Полтавский клуб кроме трансферного бана столкнулся и с другими кадровыми проблемами.

Защитник сборной Коста-Рики Фернан Фаррон не планирует оставаться в Украине надолго, сообщает Sport.ua.

Максимов своеобразно отреагировал на трансферный бан Ворсклы

24-летний оборонец, который лишь в феврале перешел в полтавский клуб из клуба Эредиано на правах аренды, хочет поскорее покинуть УПЛ. Причина – обострение российского террора мирных объектов и граждан.

По информации источника, Фаррон не заинтересован в том, чтобы подписывать с Ворсклой полноценный контракт, несмотря на то, что в его соглашении за полтавчанами закреплена опция выкупа костариканца.

Напомним, пока Фернан провел за команду Юрия Максимова лишь два матча (55 минут), без результативных действий.

Ворскла получила трансферный бан – известна продолжительность наказания, команда борется за выживание в УПЛ