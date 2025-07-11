– Удалось ли выполнить все наставления от Арды Турана? И, собственно, какими были указания перед матчем?

– Мистер всегда включен в игру на все 90 минут и сконцентрирован на том, что происходит. И в раздевалке, и непосредственно перед началом поединка он донес нам основной месседж: ни 1:0, ни 2:0 никогда не будут для нас достаточными. Также он требует полной интенсивности и самоотверженности, когда мы выходим на поле. Считаю, мы действительно смогли выполнить этот запрос – не только по счету, но и в целом по ходу игры, а также по тому, насколько нам удалось навязать свой стиль оппоненту.

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– Ты достаточно давно не забивал в еврокубковых матчах. Вспомни тот эпизод и расскажи, что он значит для тебя?

– Конечно, это очень важный момент для меня, приятно отличиться в такой момент. Но прежде всего всегда ставлю командные цели на первое место. Если мне не удастся забить, но Шахтер одержит победу, с удовольствием выберу именно такое развитие событий. В то же время, безусловно, чрезвычайно счастлив, что отличился. Постоянно стараюсь искать свои моменты и использовать их максимально эффективно. Радуюсь, что удалось реализовать те возможности, которые возникали.

– В итоге нашего разговора: что главный тренер сказал вам после такого яркого матча?

– Конечно, он начал свою речь с приветствия. Подчеркнул, насколько сложно забить шесть голов в одном поединке. Отметил наши старания, бесконечно поблагодарил за уровень самоотдачи и желание, которые мы продемонстрировали на поле. Поднял настроение, которое и так было на высоте, – сказал Педриньо для пресс-службы Шахтера.

Напомним, что ответный матч Ильвес – Шахтер состоится 17 июля в Тампере.

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