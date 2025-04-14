Полузащитник Карпат Бруниньо поделился впечатлениями после признания лучшим игроком УПЛ в феврале-марте и рассказал о возможности продолжения сотрудничества с клубом.

– Эта награда имеет большое значение для меня. Я принял правильное решение, когда приехал в Украину играть за Карпаты. Я стал лучшим футболистом месяца в клубе и чемпионате. Это подтверждает, что мой выбор был правильным.

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– Наверное, это влияет на желание оставаться в Карпатах?

– Да, конечно.

– У тебя есть волнения относительно ситуации с продлением контракта?

– В Карпатах я играю на правах аренды, мой контракт принадлежит Атлетико Минейро. Я не знаю, как будут продвигаться разговоры о продлении соглашения.

Мои агенты и руководство клуба примут решение по этому поводу. Я буду счастлив тому решению, которое примут они в конце концов, – сообщил Бруниньо, – сказал Бруниньо в эфире YouTube-канала Футбол 360.

24-летний бразилец принадлежит Атлетико Минейро, а за Карпаты выступает на правах аренды. Арендное соглашение игрока действует до лета 2025 года. В этом сезоне он провел 18 матчей, забил 7 голов и отдал 1 ассист.

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