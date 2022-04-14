Нападающий Бенфики Дарвин Нуньес может записать себе в актив лигочемпионовскую кампанию 2021/22.

Нуньес стал рекордсменом Бенфики по числу голов в одном сезоне Лиги чемпионов, сообщает Opta. Жертвами нападающего стали Ливерпуль (2 мяча), Барселона (2), Аякс и Бавария (по одному).

Гол Яремчука в видеообзоре матча Ливерпуль – Бенфика – 3:3

Уругваец отметился 6 голами и опередил легенду "орлов" Нуну Гомеша, который забил 5 мячей еще в сезоне 1998/99.

Напомним, Бенфика устроила огненный поединок с Ливерпулем на Энфилде (3:3) – Рамуш, Нуньес и Яремчук отмечались в воротах Алиссона.

Яремчук голом прощается с Лигой чемпионов – Ливерпуль упустил победу над Бенфикой, но запаса хватило для полуфинала