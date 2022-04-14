Звездный конкурент Яремчука побил рекорд Бенфики, который держался с прошлого столетия
12:51 - Читати українською
Нападающий Бенфики Дарвин Нуньес может записать себе в актив лигочемпионовскую кампанию 2021/22.
завершено
21’ Ибрагима Конате
55’ Роберто Фирмино
65’ Роберто Фирмино
Гонсалу Рамуш 32’
Роман Яремчук 74’
Дарвин Нуньес 83’
21’ Ибрагима Конате
32’ Гонсалу Рамуш
55’ Роберто Фирмино
65’ Роберто Фирмино
74’ Роман Яремчук
83’ Дарвин Нуньес
Нуньес стал рекордсменом Бенфики по числу голов в одном сезоне Лиги чемпионов, сообщает Opta. Жертвами нападающего стали Ливерпуль (2 мяча), Барселона (2), Аякс и Бавария (по одному).
Гол Яремчука в видеообзоре матча Ливерпуль – Бенфика – 3:3
Уругваец отметился 6 голами и опередил легенду "орлов" Нуну Гомеша, который забил 5 мячей еще в сезоне 1998/99.
Напомним, Бенфика устроила огненный поединок с Ливерпулем на Энфилде (3:3) – Рамуш, Нуньес и Яремчук отмечались в воротах Алиссона.
Яремчук голом прощается с Лигой чемпионов – Ливерпуль упустил победу над Бенфикой, но запаса хватило для полуфинала
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