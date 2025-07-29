Команда Эдди Хау пока что проводит довольно скромное трансферное окно, но хочет исправить эту ситуацию, приобретя Арона Рэмсдейла из Саутгемптона, сообщает инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн.

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"Сороки" предлагают аренду с правом выкупа игрока, но "святые" настаивают на полноценном трансфере или аренде с обязательным выкупом. Кроме того, Саутгемптон не против, если Рэмсдейл останется и поможет команде вернуться в АПЛ в следующем сезоне. Активные переговоры между клубами продолжаются.

Напомним, что в сезоне 2024/25 Арон Рэмсдейл оформил уникальный антирекорд, третий раз за карьеру вылетев из АПЛ. При этом 27-летний вратарь сделал это с тремя разными командами: Саутгемптоном, Шеффилд Юнайтед и Борнмутом. Такая неутешительная традиция экс-партнера Александра Зинченко по Арсеналу не пугает Ньюкасл, который ищет долгосрочную замену Нику Поупу на позиции вратаря.

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