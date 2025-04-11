Экс-игрок Вест Хэма, Марселя и сборной Франции Димитри Пайе обвиняется в насилии в отношении своей любовницы Ларисы Феррари.

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Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Agence France Presse, француз не только прибег к физическому принуждению, но и отличился безумными поступками. В частности он заставлял 28-летнюю девушку пить собственную мочу, лизать пол и оставлял синяки на теле в наказание за то, что не нравилось Пайе. При этом Димитри до сих пор женат. Правда, одиозный игрок оставил свою жену с 4 детьми во Франции.

Бразильская полиция открыла против Пайе уголовное дело за моральное, физическое и психологическое насилие.

Напомним, что Димитри Пайе выступал вместе с Русланом Малиновским за Марсель, а также доходил до финала Евро-2016 со сборной Франции. В бразильский клуб Васко да Гама француз перешел в 2023 году.

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