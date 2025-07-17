Ришарлисон может покинуть Тоттенхэм уже этим летом – в борьбу за нападающего сборной Бразилии включились местные гранды. По информации Terra, Палмейрас и Флуминенсе сделали 28-летнего форварда главной трансферной целью.

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Флуминенсе видит в Ришарлисоне замену Джону Ариасу и уже провел предварительные переговоры – президент клуба Марио Биттенкур лично обсуждал проект с самим игроком. Эмоциональная связь с клубом, за который Ришарлисон играл до переезда в Европу, может стать ключевым фактором в переговорах.

Впрочем, Тоттенхэм удерживает высокую цену – 64 миллиона евро, что делает трансфер почти недосягаемым для клубов из Бразилии. Чтобы осуществить переход, Палмейрас и Флуминенсе изучают варианты аренды или структурированных выплат, ведь полная сумма с учетом зарплаты игрока станет национальным рекордом.

Палмейрас уже сделал формальные шаги – президент клуба Лейла Перейра лично ведет переговоры с лондонцами. Флуминенсе также готовит официальное предложение, которое представит в ближайшие дни. Тоттенхэм, который выиграл Лигу Европы, открыт к продаже, но не планирует снижать цену на игрока.

Напомним, что Ришарлисон выступал в Эвертоне с украинцем Виталием Миколенко.

Отметим, что Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро. Контракт игрока с Тоттенхэмом действует до 2027 года.

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