"После долгих раздумий я решил завершить карьеру в профессиональном футболе. Хочу поблагодарить Бога за талант и долгую карьеру, которой я наслаждался. Спасибо своей семье и друзьям за их любовь, поддержку и понимание.

Спасибо каждому клубу за честь носить их форму. Спасибо каждому тренеру и товарищу по команде, которые поддерживали и вдохновляли меня становиться лучше, каждому фанату, который болел за меня. Спасибо Нигерии за возможность представлять национальную команду на международных турнирах", – написал Браун Идейе в своем Instagram.

36-летний нигерийский нападающий выступал за киевлян с 2011 по 2014 годы. На его счету 45 голов и 12 ассистов за 107 официальных матчей в футболке "бело-синих".

Кроме Динамо Идейе поиграл за Сошо, Вест Бромвич, Олимпиакос, Малагу, Арис и многие другие клубы. Последней его командой был нигерийский клуб Эньимба Аба. В 2013 году Браун стал победителем Кубка Африки в составе сборной Нигерии.

