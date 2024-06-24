Бывший форвард Динамо Исмаэль Бангура вспомнил свои выступления в киевском клубе.

Артем Милевский и Александр Алиев / Фото из открытых источников

– Кто был твоим самым большим другом во времена выступления за Динамо?

– Пап Диакате и Аила Юссуф. С Диакате мы были близкими друзьями.

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– Кто был самым талантливым партнером по Динамо?

– Все были талантливыми, но особо отметить могу, конечно, Артема Милевского и Александра Алиева. Ожидал от них очень больших достижений в карьере.

– Как считаете, кто из игроков тогдашнего Динамо мог бы проявить себя на топ-уровне футбола?

– Прежде всего, это Андрей Ярмоленко.

– А кто был самой большой звездой той команды?

– Думаю, что Сергей Ребров, – сказал Бангура в комментарии что Сергей Ребров сказал Бангура в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, гвинеец защищал цвета Динамо с 2007 по 2009 годы и сумел завоевать с киевлянами чемпионство в сезоне 2008/09 (37 голов в 68 матчах). В 2009 году покинул "бело-синих" и за 11 млн евро перешел в Ренн.

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