Ноттингем Форест официально объявил о продлении сотрудничества со своим полузащитником – Морганом Гиббс-Вайтом. Срок действия контракта – до 2028 года. Клуб назвал эту сделку "рекордной", ведь она позволяет сохранить одного из самых ценных игроков после активного интереса со стороны топ-клубов АПЛ.

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25-летний хавбек был близок к переходу в Тоттенхэм, который в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, пройдя медосмотр для лондонского клуба. Однако впоследствии Ноттингем Форест пригрозил пожаловаться на "шпор" из-за возможного нарушения трансферных правил – мол, те знали конфиденциальные детали предыдущего контракта игрока, в частности о клаусуле в размере 60 миллионов евро.

После подписания нового соглашения Гиббс-Уайт присоединился к сборам команды в Португалии и вышел на поле в спарринге против Монако (0:0). "Я чувствовал себя здесь как дома с первого дня. Атмосфера, поддержка – все это невероятно. Я верю в проект, который мы строим вместе с мистером Маринакисом, и хочу быть частью чего-то большого", – заявил хавбек.

В прошлом сезоне Гиббс-Уайт стал настоящим лидером Ноттингем Форест, забив 7 голов и отдав 10 ассистов в Премьер-лиге. Команда Нуну Эшпириту Санту финишировала седьмой и готовится вернуться в еврокубки впервые за 30 лет.

На фоне продажи Антони Эланги в Ньюкасл за 52 миллиона евро, сохранение Гиббс-Вайта стало принципиально важным шагом для клуба. В новом контракте Форест получает больше контроля над ситуацией, даже если в будущем поступят новые предложения.

В общем англичанин провел за Ноттингем 118 матчей, в которых забил 18 голов и оформил 28 результативных передач. Прошлой осенью он дебютировал в составе сборной Англии.

A statement of intent from our owner Evangelos Marinakis, as Morgan Gibbs-White signs a record deal at the Club until the summer of 2028. pic.twitter.com/WhvuhecdhI — Nottingham Forest (@NFFC) July 26, 2025

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