Хуссем Ауар, защищающий цвета Лиона, в ближайшее время объявит о начале выступлений за сборную Алжира.

Полузащитник Лиона Хуссем Ауар решил сменить футбольное гражданство и начать выступления за сборную Алжира. Об этом информирует L'Équipe. Сообщается, что в скором времени игрок объявит о своём решении официально.

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Алжирская Федерация футбола уже давно хочет заиграть Ауара за свою сборную. Похоже, её настойчивость будет вознаграждена. Однако дебютировать за новую национальную сборную Хуссем пока что не сможет по причине травмы. В настоящее время он находится в лазарете.

Ранее Ауар представлял сборную Франции на юношеском (U-17) и молодёжном уровнях (U-21). В активе полузащитника только один товарищеский матч за национальную сборную Франции. В 2020 году Ауар сыграл 59 минут в матче с Украиной (7:1), и отличился двумя голевыми передачами.

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В том же году Хуссем был вызван на матч Лиги наций против Хорватии, но так и просидел всю игру в запасе. С тех пор футболист не получал вызовов в сборную Франции.