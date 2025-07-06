Фенербахче официально объявил об аренде 20-летнего форварда Джона Дурана из Аль-Насра на один сезон. Как отмечается в заявлении клуба в Х-аккаунте, турецкий гранд достиг договоренности с саудовцами и самим игроком.

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Дуран начинал в колумбийском Энвигадо, где дебютировал в 15-летнем возрасте, и уже тогда попал в список лучших юных талантов мира по версии The Guardian. Далее был период в АПЛ – в футболке Астон Виллы он забил 20 голов в 78 матчах, после чего перебрался в Аль-Насра за 77 миллионов евро.

В Саудовской Аравии Джон оказался в конце 2024 года, где создал звездный дуэт с Криштиану Роналду, но уже менее чем за год покидает Аль-Наср. За саудовский клуб колумбиец имел приличную статистику: 18 сыгранных матчей и 12 забитых мячей.

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