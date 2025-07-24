Форвард Ньюкасла Александр Исак не присоединился к команде в предсезонном турне в Сингапур, информирует журналист Бен Джейкобс.

Тренер Ньюкасла "отцепил" Исака от команды из-за слухов о трансфере: "Трудно дать 100% гарантию"

Официальная версия клуба – дискомфорт в зоне бедра, из-за которого нападающему решили предоставить отдых. В то же время отмечается, что профилактическое сканирование не выявило никаких повреждений.

Это вызывает вопросы среди фанатов и СМИ – действительно ли речь идет о медицинской осторожности, или, возможно, о стратегическом решении на фоне слухов о трансфере. Интересно, что недавно тренер Ньюкасла Эдди Хау принял решение не использовать звездного форварда в товарищеском матче, объяснив это так: "Это было мое решение – не включать Исака в заявку. Я решил отправить его домой из-за всех спекуляций вокруг возможного трансфера."

Напомним, последнее время Исака активно связывают с переходом в Ливерпуль и клубы Саудовской Аравии. Впрочем, Ливерпуль недавно подписал форварда Уго Экитике, что, казалось бы, должно было остановить слухи о трансфере Исака в стан "красных". Однако последние события намекают на возможное продолжение истории.

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