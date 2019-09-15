Звездный час Костышина-младшего в видеообзоре матча Колос – Львов – 1:0

Колос благодаря голу Дениса Костышина, который является сыном главного тренера Руслана Костышина, на последних минутах дома победил Львов. Смотрите видео гола и обзор матча.

В матче 7 тура УПЛ Колос на Оболонь-Арене принимал Львов. Это был первый поединок для нового наставника гостей Владимира Мазяра. Игра была очень равной и постепенно катилась к ничьей, пока Денис Костышин, который вышел на замену, удачно не сыграл на добивании после подачи с углового и не принес победу команде из Киевской области на 87-й минуте.

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Колос после 7 туров набрал 10 очков и вышел на 5 позицию в турнирной таблице, потеснив Динамо, Львов на 11 месте с 6 пунктами.