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"Звездные войны" вдохновили мексиканский клуб на создание футбольной формы – эффектная видеопрезентация

13:19 27 Читати українською
"Звездные войны" вдохновили мексиканский клуб на создание футбольной формы – эффектная видеопрезентация
ФК Тихуана

Мексиканская Тихуана представила новый комплект формы на текущий сезон.

На экипировке изображены шлемы имперских штурмовиков из "Звездных войн". В новых комплектах команда сыграла Монтеррея (0:4) в 18-м туре чемпионата Мексики.

Ливерпуль выиграл суд против собственного технического спонсора и сможет заключить роскошный контракт с новым партнером

К слову, Тихуана отчаянно борется за попадание в плей-офф Апертуты, пока по дополнительным показателям пропустив на заветное восьмое место именно Монтерей.

Добавим, что девятый эпизод "Звездных войн", который получил подзаголовок "Скайуокер. Восхождение", выйдет 19 декабря 2019 года.

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