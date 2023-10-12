Летом многие футболисты из Европы решили продолжить карьеру в Саудовской Аравии, соблазнившись на миллионы долларов, предусмотренные в контрактах. В частности, топ-чемпионаты покинули Садио Мане, Неймар, Джордан Хендерсон, Карим Бензема, Рияд Марез, Фабиньо и другие.

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Уже через несколько месяцев после перехода некоторые из футболистов и даже тренеров стремятся покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Европу. Решения перейти в тамошний чемпионат они считают ошибкой, утверждает The Sun.

Фамилии недовольных игроков источник не указывает. Также указано, что разорвать контракты им будет непросто – большинство соглашений рассчитаны на 2 года и больше.

Одним из главных факторов, разочаровывающих футболистов, является отсутствие интереса к чемпионату и низкая посещаемость матчей.

К примеру, прошлый домашний матч Аль-Иттифака, который возглавляет Стивен Джеррард, посетили менее 10 тысяч болельщиков. На один из сентябрьских поединков вообще пришли только 976 фанатов.

Наибольшую посещаемость в Саудовской Аравии имеет Аль-Иттихад, за который выступает Карим Бензема. Его матчи посещают в среднем 29 тысяч фанатов. Но у остальных клубов цифры значительно ниже. В частности, 11 клубов из 18 имеют среднюю посещаемость только 5 тысяч. Еще два клуба – менее двух тысяч болельщиков. Это очень разочаровало футболистов из Европы, привыкших играть в других условиях.

Напомним, Саудовская Аравия является фаворитом на проведение чемпионата мира-2034.

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