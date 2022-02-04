Зимние сборы – это период, когда украинские команды проводят много спаррингов, но понаблюдать за ними возможность есть далеко не всегда. Конечный счет – единственное, что остается поклонникам украинского футбола.

Впрочем, уже в этом году зрители смогут не ждать продолжения сезона УПЛ, а насладиться игрой украинских команд прямо среди зимы. Телеканал "Футбол 1" организовал турнир, который позволит командам порадовать болельщиков яркой игрой и подарить радость тем, кто соскучился по игре миллионов.

Winter Cup 2022

В новом турнире принимают участие 4 команды: Металлист (Харьков), Черноморец (Одесса), Верес (Ровно) и Полесье (Житомир). Каждый участник – это амбициозный проект, уверенно двигающийся к вершинам и выводящий украинский футбол на качественно новый уровень.

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Турнир будет проходить в турецком городе Белек, поэтому газоны полей будут в отличном состоянии, что позволит командам показать быстрый и динамичный футбол. Первые матчи состоятся уже сегодня: Полесье померяется силами с Вересом, а Металлист покажет, готов ли к УПЛ в битве с Черноморцем.

Впрочем, не только футболом порадует турнир. В новой роли себя попробуют звездные боксеры Александр Усик и Александр Гвоздик. Усик будет защищать герб житомирского Полесья, а Гвоздик попытается помочь Металлисту.

Все команды сыграют между собой, потому победитель турнира определится в справедливой и бескомпромиссной борьбе. Рассчитывать на ничью не стоит – если победителя не выявят в основное время, команды ждет серия пенальти, победа в которой даст дополнительное очко. Плюс очко – хороший бонус, но победа все равно дарит больше шансов на чемпионство.

Участники представляют все регионы Украины: запад, север, юг и восток. Поэтому кроме чести герба клуба команды будут сражаться за славу всего региона.

Следующие матчи состоятся по такому календарю:

7 февраля

Полесье – Черноморец

8 февраля

Металлист – Верес

11 февраля

Полесье – Металлист

12 февраля

Вереск – Черноморец

Победитель турнира определяется по количеству набранных очков. В случае одинаковых показателей учитываются очные встречи и разница забитых и пропущенных голов, но без учета серии послематчевых пенальти.

Winter Cup 2022 – это футбольные страсти и зрелищная игра, которые заставят ожидать возвращения УПЛ с еще большим нетерпением.