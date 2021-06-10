Шеф-продюсер канала "Футбол 1/2/3" Иван Гресько озвучил имена украинских арбитров, которые выступят в роли экспертов во время континентального первенства.

"Новые лица. Наконец в наших студийных программах появятся арбитры. Мы долго и упорно шли к тому, чтобы украинские рефери начали говорить.

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Настал момент, когда нам повезло. Евро-2020 проведем в компании с действующими арбитрами ФИФА. Евгений Арановский и Сергей Бойко уже побывали в нашей студии. Теперь ждем интересный обмен мнениями во время программ", – написал Гресько на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Евро-2020 стартует уже в эту пятницу, 11 июня. Сборная Украины начнет свой путь 13 июня поединком против Нидерландов.

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