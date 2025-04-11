Деклан Райс стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

УЕФА определил победителя в номинации за звание игрока недели в Лиге чемпионов. Им стал Деклан Райс, сообщается на официальном сайте организации.

"Слишком часто попадал в стенку": Райс скромно отреагировал на свершения в матче против Реала в Лиге чемпионов

Партнер Александра Зинченко отметился сумасшедшим дублем в ворота Реала, забив оба гола со штрафных, чем не оставил шансов для конкурентов, среди которых были Алессандро Бастони, Роберт Левандовски и Хвича Кварацхелия.

Напомним, что благодаря голам Райса Арсенал победил Реал дома со счетом 3:0. Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между командами состоится на Сантьяго Бернабеу 16 апреля.

Арсенал сокрушил Реал в первом четвертьфинале ЛЧ – Райс оформил шедевральный дубль со штрафных