Во время летнего турне мадридцев по США турецкий вундеркинд получил повреждение. После тщательного обследования у Арды Гюлера было обнаружено повреждение внутреннего мениска правого колена.

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Медики Реала настаивали на консервативном лечении, однако полузащитник избрал вариант с хирургическим вмешательством. Как сообщает AS, операция прошла успешно и врачи уже прогнозируют скорое выздоровление. Арда Гюлер сможет выйти на поле через шесть недель. Ожидается, что турецкий полузащитник будет доступен на игру против мадридского Атлетико, которая запланирована на 24 вересня.

Напомним, что Арда Гюлер присоединился к Реалу летом текущего года. Полузащитник перешел из Фенербахче за 20 млн евро. В прошлом сезоне Гюлер сыграл в 35 матчах, забил шесть голов и отдал семь ассистов.

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