Атакующий полузащитник Барселоны Ламин Ямал взял с собой в Германию тетради и учебники.

В минувшую субботу Ямал отдал две голевые передачи в товарищеском матче между Испанией и Северной Ирландией (5:1). Сегодня Ямал покорно делал домашнее задание в отеле Der Öschberghof, расположенном на немецкой стороне швейцарско-немецкой границы.

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"Я взял с собой домашнее задание, потому что учусь на четвёртом курсе ESO (старшая школа в Испании - примечание), мне придётся выходить на обучение онлайн. Надеюсь, учитель не будет за мной сильно следить", – цитирует Ямала AS.

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