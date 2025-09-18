Рауль Асенсио обвиняется в неприкосновенности частной жизни двух девушек, которые участвовали в сексуальном контакте по обоюдному согласию. 18-летняя потерпевшая отказалась от обвинений к защитнику Реала, претензии 16-летней девушки остаются в силе. Прокуратура просит для Рауля Асенсио два года и шесть месяцев и один день заключения.

Как сообщает AS, еще трем экс-игрокам Кастильи, причастным к этим событиям, дополнительно инкриминируется преступление, связанное с распространением детской порнографии, поскольку одна из девушек была несовершеннолетней.

Суд Гран-Канарии согласился начать судебный процесс против Асенсио и трех других фигурантов дела. Они предстанут перед судом. Судья требует от Асенсио внести залог 15 тысяч евро, а другие экс-игроки Кастильи должны внести 20 тысяч.

