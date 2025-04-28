Звезде Реала готовят показательное наказание после Класико – Куртуа обвиняют в двух голах, Анчелотти дали 5 матчей
"Футбол 24" продолжает обсуждать последние события чемпионата Испании. Смотрите новое видео на нашем YouTube канале.
Каталонской Барселоне удалось добыть первый трофей в этом сезоне. В Севилье команда Ханси Флика в экстратаймах сумела вырвать победу у мадридского Реала (3:2) в финале Кубка Испании. Это уже четвертое подряд поражение “королевского клуба” от “кулес”, которые могут оформить требл: сохраняют лидерство в национальном чемпионате и в Лиге чемпионов пробились в полуфинал, где им противостоит миланский Интер.
Анчелотти встретится с Пересом – он обсудит свою "капитуляцию"
Поражение Реала ознаменовало уход из клуба Карло Анчелотти, который по слухам в прессе уже успел попрощаться с игроками. Следующая остановка итальянца – национальная сборная Бразилии. Подробнее об этом и другом смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
Барселона выиграла Кубок Испании, переиграв Реал в драматической битве с пятью голами