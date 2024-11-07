Защитник Барселоны Пау Кубарси получил травму головы во время матча 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА против Црвены Звезды (5:2).

На 63-й минуте игры испанский защитник получил удар по голове во время борьбы за мяч. Виновником инцидента стал защитник сербов Урош Спаич, который шипом бутсы оставил рассечение на правой щеке Кубарси, что повлекло кровотечение.

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Из-за травмы испанец вынужден был покинуть поле и не смог продолжить игру.

Как сообщает AS, звезде Барселоны наложили 10 швов, и его участие в поединке Ла Лиги против Реал Сосьедада в 13-м туре остается под вопросом.

К слову, В текущем сезоне Кубарси принял участие в 16 матчах, где отметился одним ассистом.

CUBARSÍ, sustituido tras una entrada criminal ️pic.twitter.com/73wdAshZI5 — Diario SPORT (@sport) November 6, 2024

Heridas de guerra ️‍? pic.twitter.com/4WSmNeLp3v — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2024

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