Андрей Кожухарь оформил свой первый официальный матч за сборную Молдовы в игре против Эстонии (2:3).

Вратарь ровенского Вереса отметился дебютным матчем за национальную команду Молдовы в официальных поединках. До этого игрок выходил в составе сборной только на товарищеские матчи.

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25-летний голкипер вышел в старте команды 25 марта на игру отбора к чемпионату мира 2026 года против Эстонии, однако не смог сохранить ворота сухими и его сборная проиграла со счетом 2:3.

Напомним, что Кожухарь родился в Кишиневе, однако начал профессиональную карьеру в Украине. Лишь недавно голкипер сменил футбольное гражданство, как до этого уже сделал другой игрок из украинской Премьер-лиги Владислав Бабогло.

На счету Кожухаря в текущем сезоне 19 официальных матчей за Верес во всех турнирах и 26 пропущенных голов.

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