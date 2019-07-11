Заря в контрольном матче не смогла обыграть венгерский Пакш

Луганская Заря разошлась миром с Пакшем в товарищеском матче (1:1).

Товарищеские матчи

Пакш – Заря – 1:1

Голы: Ремили, 21 – Кочергин, 17

Состав Зари: Махарадзе, Каменюка, Литвин, Емец, Михайличенко, Чайковський, Лазао, Кабаев, Шалфеев, Кочергин, Будковский.

Заря не смогла обыграть Пакш, несмотря на большое преимущество. Луганчане открыли счет на 17-ой минуте благодаря голу Кочергина, но Ремили очень быстро сравнял счет.

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Во втором тайме Заря продолжала доминировать на поле, однако украинцам не везло в завершающей стадии и команды в итоге разошлись миром.