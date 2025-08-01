Даже товарищеский матч Тоттенхэма и Арсенала был полон эмоций.

Северолондонские гранды провели спарринг в Гонконге. Тоттенхэм праздновал минимальную победу благодаря голу Сарра.

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Напряженный момент произошел на 59-й минуте матча. Правый защитник "шпор" Педро Порро готовился вбрасывать аут, но на пути оказался Микель Артета, который явно нарушил границы технической зоны для тренеров. Звезда Тоттенхэма решил не церемониться и просто оттолкнул рулевого Арсенала. Артете такое поведение земляка явно не понравилось.

Напомним, уже 15 августа стартует новый сезон АПЛ. В первом туре Тоттенхэм будет принимать Бернли (16 августа), Арсенал же поедет в гости к МЮ (17 августа).

Porro pushed Arteta out of the way pic.twitter.com/M26FCTlExN — Footy Humour (@FootyHumour) July 31, 2025

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