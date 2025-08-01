Звезда Тоттенхэма оскорбил Артету перед камерами – тренер Зинченко виноват сам (ВИДЕО)
Даже товарищеский матч Тоттенхэма и Арсенала был полон эмоций.
Северолондонские гранды провели спарринг в Гонконге. Тоттенхэм праздновал минимальную победу благодаря голу Сарра.
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Напряженный момент произошел на 59-й минуте матча. Правый защитник "шпор" Педро Порро готовился вбрасывать аут, но на пути оказался Микель Артета, который явно нарушил границы технической зоны для тренеров. Звезда Тоттенхэма решил не церемониться и просто оттолкнул рулевого Арсенала. Артете такое поведение земляка явно не понравилось.
Напомним, уже 15 августа стартует новый сезон АПЛ. В первом туре Тоттенхэм будет принимать Бернли (16 августа), Арсенал же поедет в гости к МЮ (17 августа).
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