"Я играл против Харри Кейна несколько раз и знаю, насколько он силен. Это будет отличный поединок, с которым мы должны справиться, как и со всем остальным, как команда.

"Не знаю, как далеко мы можем зайти": ван Дейк оценил шансы Нидерландов на Евро-2024

Нам удалось хорошо сдерживать Ромелу Лукаку, поэтому я убежден, что мы сможем сделать то же самое против Харри Кейна, хотя он, очевидно, является огромной угрозой. Англии действительно нужно убедить мир, что они приехали сюда, чтобы выиграть Евро. До этого матча Словакия была командой с самым низким процентом прохождения первого раунда. Но все быстро меняется.

Конечно, мы должны быть сильными в обороне. Но, прежде всего, нам нужно развивать свой футбол, быть активными и заставлять их играть в нашем темпе, используя наш собственный стиль игры. У нас есть три великолепных игрока в полузащите (Куцка, Лоботка и Дуда), которые придают нашей игре настоящую индивидуальность. Они будут очень важны.

Должны будем стараться наказывать Англию за малейшие ошибки с их стороны, и, конечно, оставаться очень бдительными, чтобы не допустить ни одной из наших собственных ошибок. В наших стартовых матчах мы иногда слишком легко теряли мячи. Мы не можем себе этого позволить", – цитирует Милана Шкриняра L'Equipe.

Напомним, Словакия сыграет против Англии 30 июля. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

"Грузини показали одним піжонам": Судаков, Циганков, Довбик нікуди не переходять, пісенна нація, "найкраще покоління"