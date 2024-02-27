"Самая острая стадия уже прошла, нога срослась. Буду приступать к беговой работе, к упражнениям с мячом. Надеюсь в ближайшее время присоединиться к общей группе.

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Действительно, восстановление после травмы – это очень тяжелая работа. Этого никто не видит, но это ежедневная рутина, которую необходимо делать, чтобы вернуться к тренировкам с командой. Каждый день приходится дважды тренироваться по 2-3 часа, проходить процедуры", – поделился Леднев в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

В этом сезоне на счету Богдана Леднева 20 матчей за СК Днепр-1 во всех турнирах. Полузащитник сумел отличиться 4 забитыми мячами. В состав днепрян Богдан присоединился летом 2023 года, перейдя из киевского Динамо.

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