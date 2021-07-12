31-летний атлет вошел в заявку бейсбольной сборной США, которая выступит на Олимпиаде в Токио. В новом для себя виде спорта он дебютировал в августе 2020-го.

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Ранее Эдди Альварес соревновался в шорт-треке и даже завоевал серебро в эстафете на 5 тысяч метров в рамках зимних Олимпийских игр-2014. Вскоре новоиспеченный бейсболист установит историческое достижение: он станет первым дебютантом летней Олимпиады в качестве призера зимнего форума. В общем, Альварес будет 135-м спортсменом, который соревновался на летних и зимних Играх, однако единственным медалистом среди них.

Заметим, состав сборной США по бейсболу на ОИ-2020 насчитывает 40 игроков, ни один из них не играет в MLB. Бейсбольный турнир на Олимпиаде в Токио начнется 28 июля.

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