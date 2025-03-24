Квалификация к чемпионату мира-2026, 6-й тур

Гвинея-Биссау – Буркина-Фасо – 1:2

Голы: Зидан Баняки, 36 – Траоре, 6, 73

Сборная Буркина-Фасо продолжает попытки догнать Египет в турнирной таблице группы А. В шестом туре она сумела одолеть в гостях Гвинею-Биссау.

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Форвард Шахтёра Лассина Траоре отличился дублем. На 6-й минуте он забил после точной передачи одноклубника Ильи Забарного по Борнмуту Данго Уаттара, а в середине второго тайма выиграл верховую дуэль у защитников соперника и с нескольких метров переправил мяч в сетку. Тем самым Траоре забил во втором матче за сборную подряд – в игре против Джибути он отличился голом и ассистом.

По итогам 6 туров Буркина-Фасо с 11 очками занимает второе место в группе. Её ближайший преследователь Сьерра-Леоне сыграет в гостях с Египтом сегодня вечером.