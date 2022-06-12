Фиорентина должна стать следующим клубом Додо, а стороны уже согласовали контракт, сообщает FirenzeViola со ссылкой на Corriere dello Sport.

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Отмечается, что "фиалки" уже смогли согласовать трансфер с Шахтером, так что в ближайшее время Додо должен стать новичком флорентийского клуба. Сумма перехода составит 15 млн. евро. Бразильца также будто бы хотела Барселона.

Добавим, что контракт Додо с Шахтером рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сокращенном сезоне защитник провел 26 матчей и оформил 4 ассиста.

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