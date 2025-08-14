Вингер Шахтера Кевин одной ногой уже в одном из самых престижных чемпионатов Европы.

Фулхэм приблизился к трансферу Кевина из Шахтера, сообщает инсайдер Николо Скира. Отмечается, что бразилец уже согласовал персональный контракт до 2030 года.

"Коттеджеры" улучшили свое предложение за вингера – 45 миллионов евро. Шахтер же настаивает на выплате отступных в размере 50 миллионов в евровалюте.

Напомним, что Кевин присоединился к Шахтеру в январе 2024 года. Всего он сыграл за "горняков" в 55 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 10 ассистов. Transfermarkt оценивает вингера в 12 миллионов евро. Соглашение Кевина с Шахтером действует до 31 декабря 2028 года.

