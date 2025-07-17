Полузащитник Шахтера Марлон Гомес оказался в сфере интересов РБ Лейпциг, который уже даже контактировал с "горняками".

РБ Лейпциг ведет переговоры с Шахтером о подписании Марлона Гомеса, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

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Отмечается, что "быки" уже прислали первое предложение по 21-летнему опорнику, однако уже получили отказ. Впрочем, РБ Лейпциг намерен сделать еще одну попытку трансфера. Суммы потенциального трансфера не озвучиваются.

Напомним, Марлон Гомес выступает на позиции опорного полузащитника в Шахтере. За прошлый сезон сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами. Transfermarkt оценивает бразильца в 10 млн евро.

️ EXCL: RB Leipzig working on deal to sign Brazilian midfielder Marlon Gomes from Shakhtar Donetsk.



Initial bid has been sent and Shakhtar have rejected with RB Leipzig expected to return for 21 year old midfielder. pic.twitter.com/2Mk7GHJNZF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2025

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