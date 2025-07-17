Звезда Шахтера заинтересовал топ-клуб Бундеслиги – "горняки" дали четкий ответ на предложение
Полузащитник Шахтера Марлон Гомес оказался в сфере интересов РБ Лейпциг, который уже даже контактировал с "горняками".
РБ Лейпциг ведет переговоры с Шахтером о подписании Марлона Гомеса, информирует инсайдер Фабрицио Романо.
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Отмечается, что "быки" уже прислали первое предложение по 21-летнему опорнику, однако уже получили отказ. Впрочем, РБ Лейпциг намерен сделать еще одну попытку трансфера. Суммы потенциального трансфера не озвучиваются.
Напомним, Марлон Гомес выступает на позиции опорного полузащитника в Шахтере. За прошлый сезон сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами. Transfermarkt оценивает бразильца в 10 млн евро.
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