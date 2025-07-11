Главный тренер Шахтера Арда Туран сообщил, что полузащитник Егор Назарина обратился к нему с особой просьбой после рождения ребенка.

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"У Назарины только что родился ребенок. Я сказал ему, что он может взять столько выходных, сколько захочет. А он ответил, что хочет сыграть в товарищеском матче. Так что, он сыграет и потом уйдет в отпуск. Хочу поздравить его и его семью", – цитирует Турана официальный сайт Шахтера.

Напомним, сегодня в 19:00 Шахтер проведет контрольный матч против словенского Брине Гросупле.

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