Звезда Шахтера согласовал переход в топ-команду Бундеслиги – переговоры между клубами продолжаются
РБ Лейпциг активно работает над переходом 21-летнего полузащитника Шахтера Марлона Гомеса.
РБ Лейпциг уже достиг принципиального соглашения с бразильским футболистом по переходу, сообщает журналист Sky Sport Филипп Хинц.
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В то же время переговоры между РБ Лейпциг и Шахтером продолжаются, и трансфер находится в стадии подготовки. Предыдущее предложение немцев по Гомесу было отклонено украинским клубом, поэтому обе стороны ищут компромисс.
Напомним, Марлон Гомес выступает на позиции опорного полузащитника в Шахтере. За прошлый сезон сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами. Transfermarkt оценивает бразильца в 10 млн евро.
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