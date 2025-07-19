РБ Лейпциг уже достиг принципиального соглашения с бразильским футболистом по переходу, сообщает журналист Sky Sport Филипп Хинц.

" Шахтер делает игру сложной": звезда "горняков" готов дать бой Бешикташу в ЛЕ

В то же время переговоры между РБ Лейпциг и Шахтером продолжаются, и трансфер находится в стадии подготовки. Предыдущее предложение немцев по Гомесу было отклонено украинским клубом, поэтому обе стороны ищут компромисс.

Напомним, Марлон Гомес выступает на позиции опорного полузащитника в Шахтере. За прошлый сезон сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами. Transfermarkt оценивает бразильца в 10 млн евро.

Zusatz nach Sky Infos: Zwischen RB Leipzig & Marlon Gomes besteht eine grundsätzliche mündliche Einigung. Der Transfer wird hintergründig vorbereitet. Auch mit Donezk wird bereits gesprochen. @SkySportDE https://t.co/wFXpzD2LGB — Philipp Hinze (@philipphinze24) July 17, 2025

Шахтер и белые ночи: финны скандируют "Слава Украине", помощники Турана в ложе прессы, строгое требование к "горнякам"