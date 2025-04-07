Нападающий Шахтера Кевин отметился неудачным празднованием гола в матче 23-го тура УПЛ против Вереса (3:0).

Победа Шахтера над Вересом 6 апреля состоялась не без курьезов. Так левый вингер “горняков” Кевин хотел эффектно отпраздновать свой гол, но потерпел неудачу, чем повторил легендарный эпизод Михаила Мудрика после гола за сборную.

"Поздравляю с победой, настоящий Металлист": Судаков разорвал сеть после дерби и нарвался на ответ президента клуба

Видео со сравнением скольжения футболистов на коленях опубликовал проект ВЗБІРНА.

"Кевин повторил легендарное празднование Мудрика. Чья версия вам больше нравится?", – поинтересовались у болельщиков в соцсетях.

Добавим, что в текущем сезоне Кевин сыграл в 26 поединках за Шахтер, забив 6 голов и отдав 3 ассиста во всех турнирах.

Шахтер не без проблем разгромил Верес – Кевин и Судаков сделали результат, экс-игрок Динамо едва не наказал Резника