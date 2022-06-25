"Прощание никогда не бывает легким, но чтобы один цикл начался, другой должен закончиться. Сегодня я прощаюсь с Шахтером. Я носил футболку этого клуба 3 года, я просто должен поблагодарить его за все. Ты – часть моей истории.

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Спасибо всем, кто принял участие в моем путешествии. Также спасибо украинцам, которые так хорошо меня приняли. Теперь я отправлюсь к новым испытаниям, но не забуду все, что прожил с тобой. Большое спасибо", – написал Маркос Антонио в своем Instagram.

Напомним, в минувшем сезоне звездный легионер отыграл за Шахтер 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Зимой 2019 года "горняки" отдали Эшторилу за полузащитника 3,5 млн евро. Следующим клубом Маркоса Антонио должен стать римский Лацио.

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