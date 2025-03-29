Полузащитник Шахтера Георгий Судаков получил награду за выступления в украинской Премьер-лиге в 2024 году.

Награда 22-летнему футболисту была вручена перед матчем 22-го тура чемпионата Украины Оболонь – Шахтер (0:2). Лучший футболист чемпионата в 2024 году был определен в декабре, однако свою награду Судаков получил только сейчас.

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Хавбек Шахтера получил наибольшее количество баллов по результатам референдума, в котором принимали участие представители клубов УПЛ – футболисты и главные тренеры. В голосовании Георгий Судаков набрал 379 голосов и опередил Алексея Гуцуляка со 187-ю баллами и Александра Назаренко у которого 112 голосов. Интересно, что Судаков второй раз подряд побеждает в этой номинации.

К слову, в нынешнем сезоне Георгий провел 29 матчей за Шахтер во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.

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