"Я считаю, что самая большая наша жертва – это быть вдали от семьи. Сейчас мы живем во Львове, на границе с Польшей. Повседневная жизнь здесь спокойная. Было только две ситуации, которые случились, когда мы еще были в столице, и которые вызвали небольшое напряжение. Мы рискуем ради блага всех членов нашей семьи, но знаем, что семье тяжело жить здесь.

Легионеры Шахтера обратились к президенту своей страны, чтобы тот поднял вопрос войны в Украине

У меня здесь пятилетний контракт. Когда я решил вернуться, моим желанием было, чтобы война закончилась как можно быстрее. Я планирую остаться здесь как можно дольше, я уверен, что Шахтер – замечательная команда, и они смогут заставить меня прогрессировать еще больше. Все зависит от того, как сложится военная ситуация. Очень сложно быть вдали от своей семьи. Я надеюсь, что война скоро закончится и они смогут быть со мной. Мое желание – остаться здесь надолго", – цитирует Педринью Globo Esporte.

Напомним, летом этого года Педро Виктор вернулся в команду и продлил контракт с донецким клубом на пять лет. В текущем сезоне бразилец провел за Шахтер 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро (летом 2021-го Шахтер заплатил Бенфике за игрока 18 млн евро).

Конкурував зі Шмейхелем і Бартезом, а тепер у Шахтарі – як ван дер Гау ділить роботу з Пятовим та чому приїхав на війну