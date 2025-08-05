Рома продолжает формировать команду на сезон 2025/26. "Волки" нацелились на нападающего Шахтера Эгиналдо.

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Как сообщает TUTTOmercatoWEB, римский клуб сделал "горнякам" предложение, которое дончане отклонили, поскольку предложенная сумма была ниже 15 миллионов евро – только эта сумма устроит Шахтер.

Впрочем, Рома интересуется не только Эгиналдо. "Волки" также следят за Тайриком Джорджем из академии Челси, но на него претендуют также представители Бундеслиги, в частности РБ Лейпциг.

Напомним, Эгиналдо выступает за Шахтер с июля 2023 года. В общем бразилец сыграл за "горняков" в 60 матчах, в которых забил 11 голов и отдал 11 ассистов.

Соглашение нападающего с Шахтером рассчитано до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

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